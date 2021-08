CTS Eventim: risultati secondo trimestre 2021 in forte ascesa

Il CEO di CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, società di ticketing tedesca che di recente ha annunciato l'imminente costruzione di un'arena da 16.000 posti a Milano, ha accompagnato la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2021 del suo gruppo con una serie di dichiarazioni ottimistiche rilasciate in una nota stampa su cui campeggia la sua opinione: "Siamo in posizione ottimale per il ritorno dell'intrattenimento dal vivo".