Charlie Watts e quell'ultima divertente esibizione nel segno dell'air drumming

L'ultima esibizione del compianto Charlie Watts con i suoi amati Rolling Stones rimane quella durante il lockdown, nell’aprile 2020 in occasione dell'evento benefico Together at Home organizzato da Lady Gaga. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts, nel video che potete vedere qui sotto, suonano ognuno da casa propria una versione di "You Can’t Always Get What You Want", brano pubblicato nel 1969: la clip divenne immediatamente fra le più viste dell’anno. L'aspetto più divertente è che nel video Charlie Watts, elegante con il suo maglioncino marrone e molto sorridente, seduto davanti ad una libreria piena della sua collezione di vinili jazz, fa finta di suonare la batteria usando il bracciolo di una sedia e una custodia per strumenti. Un vero e proprio air drumming.

Sul perché si è detto e scritto tanto. Secondo alcune fonti la motivazione sarebbe in una vecchia intervista del batterista che nel 1989 spiegò che sua moglie Shirley, con cui era sposato dal 1964, non voleva che suonasse in casa: "Non posso suonare a casa quindi per suonare la batteria devo andare in tour, ma per andare in tour devo andarmene di casa e lasciare mia moglie e mia figlia. È un circolo vizioso in cui sono intrappolato da tutta la vita. Ogni volta vado in tour con gli Stones pensando che sia l’ultimo e quando è finito lascio la band", disse. La verità è che la canzone fu registrata in originale nel 1968, ma alla batteria non c'era Charlie Watts, bensì il produttore dei Rolling Stones Jimmy Miller, che lo sostituì. Ecco spiegato il perché dell'air drumming, che rimane un simbolo di ironia, gioia e bellezza di un grande artista.