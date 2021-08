Tantissimi artisti in queste ore stanno postando foto e canzoni, rievocando momenti passati con il grande batterista Charlie Watts, scomparso a 80 anni. Fra questi c'è anche Paul McCartney: l'ex Beatles non si è limitato a pubblicare un'istantanea, ma ha realizzato un video casalingo in cui ha pronunciato alcune parole commosse per il collega. "Sono molto triste di aver appreso la notizia della scomparsa di Charlie Watts - spiega McCartney nella clip che potete vedere qui sotto - Mando le mie condoglianze alla famiglia, alla moglie, ai figli e ai parenti tutti. Condoglianze anche agli Stones per la perdita. Charlie era il rock, oltre a essere un batterista fantastico. Ti amiamo Charlie, ti abbiamo sempre voluto bene, eri davvero un bravo ragazzo".