Charlie Watts, dieci anni fa l'intervista di Rockol. Video

Il 27, 28 e 29 settembre del 2011 Charlie Watts suonò al Blue Note di Milano con la sua band chiamata "The A, B, C & D of Boogie Woogie".

Dietro a questo nome si nascondeva un dream team della musica, una specie di macchina del tempo in grado di riportare in vita gli anni '30 e '40. Un periodo nel quale i night club americani ospitavano i pianisti boogie woogie: gente come Jerry Lee Lewis, Fats Domino o Big Joe Turner. Le stesse note, gli stessi ritmi che poi che di fatto hanno aperto la strada al rock'n'roll. Ma dietro agli A, B, C & D of Boogie Woogie si nascondeva soprattutto Charlie Watts, ai più noto come il batterista dei Rolling Stones. Ironico, tagliente e sempre elegante. Ma soprattutto ancora animato da una passione insaziabile per il palco e la batteria, quasi fosse un ragazzino. Poco più di dieci anni fa Rockol incontrò Charlie Watts insieme ai pianisti Axel Zwingenberger e Ben Waters e al contrabbassista Dave Green, nei camerini del Blue Note di Milano, poco prima del concerto, per fare assieme a loro un piccolo viaggio all'indietro nel tempo e parlare della loro musica e del loro rapporto sul palco. Più una chiacchierata, che un'intervista vera e propria. .