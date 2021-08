Maneskin, dai Franz Ferdinand ad Harry Styles e Billie Eilish: tutte le cover eseguite in tour

I Maneskin, in attesa del tour italiano che prenderà il via il prossimo 14 dicembre, sono stati protagonisti di diversi live in giro per l’Europa. Molto apprezzate dal pubblico presente sono state le esecuzioni delle due hit originali “Zitti e buoni” (che è valsa al gruppo la vittoria allo scorso Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest della scorsa primavera) e di “I Wanna Be Your Slave” (di cui è stata registrata anche una versione con Iggy Pop), addirittura ripetuta nei bis come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente. Analizzando la scaletta eseguita dalla band romana, saltano agli occhi anche le cover proposte.

La prima è “bury a friend” di Billie Eilish: l’esecuzione del brano (originariamente incluso in "When we all fall asleep, where do we go?", il disco di debutto della popstar californiana, che lo scorso 30 luglio ha pubblicato il suo secondo album in studio, "Happier than ever”), è stata immortalata da diversi video che si possono trovare sui social. La seconda è “Beggin'” dei The Four Seasons. Quando i Maneskin registrarono la loro cover di "Beggin'" quattro anni fa, in coda a quella che era stata una delle loro più riuscite performance a X Factor, si parlò di cover dei Madcon: da quella prendevano ispirazione Damiano e soci, decisamente meno dall'originale. Il brano ha permesso alla band romana di sfondare anche all’estero.

Si prosegue con “Take Me Out” dei Franz Ferdinand. I Maneskin non hanno mai nascosto di nutrire una passione per i Franz Ferdinand, testimoniata anche dalla cover che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio suonarono sul palco di "X Factor" nel 2017, durante una delle puntate dei live, e che poi riproposero anche dal vivo sui palchi dei loro primi concerti. Non solo: Alex Kapranos si è complimentato sui social con la band. In scaletta c’è anche “Somebody Told Me” dei The Killers. Anche questa risale ai tempi di X Factor. Non può mancare “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges, realizzata per la colonna sonora della versione italiana di "Crudelia". Il cerchio si chiude con “Kiwi” di Harry Styles, brano del 2017 già presentato sul palco in passato davanti al proprio pubblico.

Il tour italiano del gruppo prenderà il via il prossimo 14 dicembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi dirigere a Milano (18 e 19 dicembre, 22 marzo), Bologna (20 marzo), Napoli (26 e 27 marzo), Firenze (31 marzo e primo aprile), Torino (3 aprile), Bari (8 aprile), Verona (all’Arena, 23 aprile) per chiudersi al Circo Massimo di Roma il 9 luglio 2022.