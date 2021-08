La canzone che Paul McCartney scrisse per il figlio di John Lennon

Il 26 agosto del 1968 i Beatles pubblicavano negli Usa il 45 giri di "Hey Jude" destinato a diventare uno dei brani di maggiore successo nella loro storia con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo (in Gran Bretagna il singolo uscirà il 30 agosto).

Con i suoi 7 minuti e 11 secondi di durata è il singolo più lungo nella discografia dei Fab Four ed il primo che la band pubblica per la etichetta Apple. Raggiungerà la vetta delle classifiche su entrambe le sponde dell'Atlantico oltre che in Australia, Giappone, Germania e un'altra decina di nazioni nel mondo. Ma non in Italia dove si dovrà accontentare del quarto posto nella Hit Parade.

Le registrazioni del brano furono effettuate in parte negli studi di Abbey Road e in parte negli studi Trident tra il 29 luglio e il 1 agosto del 1968 e coinvolsero per il celebre finale un'orchestra di trentasei elementi. Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”) ha compilato per noi un elenco di alcune delle cover della canzone.

Paul McCartney scrisse "Hey Jude" per consolare Julian, il figlio di John e Cynthia Lennon, che all'epoca stavano divorziando, al quale era particolatamente legato. Inizialmente il titolo era "Hey Jules" e venne successivamente cambiato prendendo ispirazione dal nome di uno dei personaggi del musical "Oklahoma!". Julian scoprirà solo nel 1987, dallo stesso Paul, che la canzone era dedicata a lui.

Nel dicembre del 1968 Wilson Pickett pubblica la sua cover di "Hey Jude" con alla chitarra un giovane e allora sconosciuto Duane Allman, al quale va anche il merito di aver convinto il cantante ad incidere il brano. E' l'unica versione della canzone, oltre all'originale, ad essere entrata nelle classifiche americane.

Nonostante il suo rapporto "tormentato" con i quattro di Liverpool, il Re del Rock and Roll Elvis Presley registrò alcune cover dei Beatles, tra le quali spicca questa versione di "Hey Jude" registrata nel 1969 durante le "Memphis session" con il produttore Chips Moman e pubblicata solo nel 1972 nell'album "Elvis Now".

Ella Fitzgerald amava molto i Beatles e nel corso della sua carriera ha inciso cinque brani presi dal repertorio dei Fab Four. La cover di "Hey Jude" compare nell'album "Sunshine of your love" del 1969.

Accompagnato dal "Brave Combo" il musicista statunitense Tiny Tim incide la sua versione di "Hey Jude" nel 1996 per l'album "Girl", pochi mesi prima della sua scomparsa avvenuta il 30 novembre 1996.

Uscita nel settembre del 1969 per l'album "Puzzle People", la versione dei Temptations di "Hey Jude" stravolge l'arrangiamento originale e inizia citando il celebre finale.

Il cantante gallese Tom Jones pubblica la sua intensa versione di "Hey Jude" nel 1969 per l'album "This is Tom Jones". Da lì in avanti il brano diventerà uno dei classici dei suoi spettacoli dal vivo.

È l'unica canzone dei Beatles incisa da Bing Crosby nel corso della sua leggendaria carriera. Fu registrata pochi mesi dopo l'originale e compare nell'album del 1969 "Hey Jude / Hey Bing!".

Registrata dal vivo al Fillmore West di San Francisco nel 1969, la versione dei Grateful Dead di "Hey Jude" venne pubblicata solo nel 1997. L'intonazione di Jerry Garcia è discutibile, ma il lungo assolo di chitarra finale vale l'ascolto.

Anche la versione di Dionne Warwick dell'immortale brano dei quattro di Liverpool è del 1969. L'arrangiamento è fedele all'originale e la voce della cantante americana è, come sempre, molto emozionante.

Questa versione dei giamaicani Toots & the Maytals del classico dei Fab Four in stile rocksteady compare nell'album tributo intitolato "Here Comes the Sun - A Reggae Tribute to The Beatles".

L'autore del brano, Paul McCartney, cominciò nel 1989 ad inserirlo nella scaletta dei suoi concerti ed è ad oggi, insieme a "Let It Be", la canzone dei Beatles che ha cantato più spesso dal vivo nel corso della sua carriera solista. Una delle versioni più emozionanti è quella eseguita sul palco della Royal Albert Hall di Londra il 15 settembre del 1997 per una iniziativa benefica a favore degli abitanti dell'isola di Montserrat. A cantare insieme a lui Elton John, Eric Clapton, Sting, Mark Knopfler, Ry Cooder e Phil Collins.