Il fondo sovrano di Singapore investe in Eventbrite

Dopo aver acquisito - nel 2017, in combutta con il Canada Pension Plan Investment Board - un miliardo di dollari in Endeavor, all’epoca nota come William Morris Endeavor Entertainment, società di management con interessi nei mondi di musica, sport, cinema e spettacolo, il Government of Singapore Investment Corporation, fondo sovrano del paese asiatico, ha acquisito il 5% delle quote di Eventbrite, società che offre servizi di ticketing a entità indipendenti: l’operazione ha visto passare di mano complessivamente 3 milioni e 800mila obbligazioni, come certificato da un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, autorità americana di vigilanza dei mercati azionari.