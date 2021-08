Kanye West ha pubblicato sui social l’indirizzo di casa di Drake

Continua lo scontro tra Kanye West e Drake, un "faccia a faccia" che in certi momenti sta assumendo connotati surreali. L'attesa per "Certified Lover Boy" dell’artista canadese e "Donda" del rapper di Chicago è sicuramente il momento migliore per alimentare le fiamme, tanto da fare pensare che i due, come i pugili, si siano studiando e attaccando, per poi tentare il colpo del ko pubblicando i rispettivi album lo stesso giorno, proprio per vedere poi chi la spunterà a livello di numeri e successo.

Dopo il dissing di Drake in “Betrayal”, canzone con Trippie Redd dove l’artista canadese non sembra far sconti al collega, Kanye ha pubblicato su Instagram lo screenshot di uno dei messaggi contenuti in una chat di gruppo. Dopo aver aggiunto Pusha-T al gruppo, anche lui chiamato in causa dal dissing di Drake, Kanye ha pubblicato un’immagine di Joker e ha scritto: “Vivo per questo. Ho avuto problemi con coglioni nerd come te da tutta la vita. Non ti riprenderai mai. Te lo prometto". Non è finita: Mr West, che sta facendo parlare di sé anche per aver ricomprato la casa dove viveva da bambino con la madre, ha deciso di pubblicare su Instagram l’indirizzo di casa di Drake. Ovviamente la foto è stata rimossa pochi secondi dopo, ma è stata prontamente salvata e sta facendo il giro del web. La risposta di Drake non si è fatta attendere: un video ironico accompagnato da una bella risata.

Intanto Mr West ha annunciato un nuovo "listening event" per il suo prossimo album di inediti, l'atteso "Donda". Dopo averlo fatto ascoltare ai fan in anteprima con i due show al Marcedes-Benz Stadium di Atlanta, tra fine luglio e i primi di agosto, senza però pubblicarlo sulle piattaforme e anzi continuando a rinviarne la data d'uscita, West ha ora annunciato un nuovo evento di lancio. Il terzo "listening event" di "Donda" è in programma il prossimo giovedì, 26 agosto, al Soldier Field Stadium di Chicago.