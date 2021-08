Il prossimo anno festeggeranno i loro primi cinquant'anni di carriera. Tradotto: cofanetti, edizioni speciali dei loro dischi, oltre al tour che il 10 giugno 2022 farà tappa anche in Italia, sul palco degli I-Days di Milano. In attesa di svelare i piani relativi ai festeggiamenti dell'importante anniversario, gli Aerosmith si portano avanti e siglano un mega accordo con Universal Music. Si tratta di un accordo che comprende non solo il catalogo della band capitanata da Steven Tyler, ma anche ciò che riguarda il merchandise e altre attività della leggendaria formazione statunitense.

In virtù di questo accordo, appena annunciato, Universal Music Group diventa proprietaria dell'intero catalogo di musica registrata degli Aerosmith. Pubblicherà anche i prossimi lavori della band e collaborerà con i componenti del gruppo per progetti come film e altri contenuti audio-visivi che celebreranno la storia degli Aerosmith e l'impatto che hanno avuto sulla storia della musica pop-rock. Il chitarrista Joe Perry ha dichiarato:

"Questo accordo ci permetterà di far arrivare la nostra musica ai fan in modi diversi, per noi inediti. Lo sognavamo da tempo. Inutile dire che siamo molto emozionati. È un modo incredibile per celebrare i nostri 50 anni di carriera e quelli che arriveranno".

Universal Music Group avrà anche accesso agli archivi personali di Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford.

Nel corso del 2020 il catalogo degli Aerosmith ha generato sulle piattaforme di streaming 528 milioni di stream solamente negli Usa. A livello globale, gli ascolti ammontano a ben 2 miliardi. Con i loro dischi, gli Aerosmith hanno venduto nel corso della loro carriera più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, grazie a hit come - tra le altre - "Dream on", "Walk this way", "Sweet emotion", "I don't want to miss a thing".