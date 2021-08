UB40: è morto il sassofonista Brian Travers

Lutto nella famiglia degli UB40, la band reggae che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. È morto ieri nella sua casa a Moseley, nel Regno Unito, il sassofonista Brian Travers: aveva 62 anni. Il musicista, che era uno dei membri fondatori degli UB40, lottava da tempo contro un tumore al cervello.

A dare la notizia della scomparsa sono stati gli stessi compagni di band, con una nota affidata all'agenzia di stampa Press Association: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro compagno, fratello e fondatore degli UB40 Brian Travers. Si è spento dopo una lunga ed eroica battaglia contro il cancro. I nostri pensieri vanno alla moglie Lesley, alla figlia Lisa e al figlio Jamie".

Travers formò gli UB40 insieme agli altri compagni di band a Birmingham, nel 1978. Tra le hit del gruppo ricordiamo le cover di "Red red wine" di Neil Diamond e "Can't help falling in love" di Elvis.