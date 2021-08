DSP e servizi agli artisti, le ultime mosse di Spotify e Sessions

Si fa sempre più serrata la corsa, da parte dei grandi fornitori di contenuti digitali, nell’offrire ai propri partner naturali - e indispensabili, cioè agli artisti - servizi per migliorare la propria esposizione presso il pubblico (e, di conseguenza, ampliare la propria quota di mercato su scala internazionale). Spotify, che già a cavallo tra il 2020 e il 2021 aveva lanciato a beneficio degli autori presenti sulla propria piattaforma il Songwriters Hub e Noteable , ha fatto un ulteriore passo avanti attivando Noteable Releases, playlist settimana curate direttamente dagli artisti che associano all’impegno editoriale d’autore anche contenuti esclusivi. A inaugurare la serie di uscite è stato Finneas O'Connell, fratello e produttore di Billie Eilish, che in occasione del lancio del nuovo album della sorella, “Happier than Ever”, ha organizzato un vero e proprio hub dedicato alla star californiana con tre playlist esclusive e commenti audio alle canzoni registrati dalla stessa Eilish.