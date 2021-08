Concerti in Cina, lo stato vara una piattaforma di ticketing centralizzata

Il Ministero della Cultura di Pechino ha lanciato in questi giorni un sistema centralizzato di vendita di biglietti: operativa su tutto il territorio nazionale, la piattaforma servirà da botteghino digitale per spettacoli di musica dal vivo, show di danza, eventi teatrali e performance pubbliche, e gestirà le informazioni sui tagliandi emessi attraverso una standard unificato per le operazioni di immissione sul mercato, distribuzione ed eventuale rimborso.