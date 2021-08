Lorde e il trauma della giovinezza volata presto: "Volevano succhiarmela via"

Oggi di anni ne ha 24 ed è una ragazza matura e consapevole. Ma per Lorde non è stato facile riuscire a gestire il successo arrivato precocemente, troppo precocemente: aveva solamente 16 anni quando nel 2013 con la sua hit "Royals" si ritrovò catapultata in cima alle classifiche di tutto il mondo (vendette 10 milioni di copie e l'album d'esordio "Pure heroine" 6). La cantautrice neozelandese, appena tornata sulle scene dopo quattro anni di silenzio con il nuovo album "Solar power" (qui la nostra recensione) ha raccontato i traumi vissuti e il lato oscuro della popolarità in un'intervista concessa al quotidiano britannico Sunday Times:

"Il mio primo singolo fu un successo così enorme che pensai: 'È solo un caso'. Ricordo ancora oggi la sensazione che provavo all'epoca: era come se le persone volessero succhiarmela, quella giovinezza. Era come se per loro fosse un elisir. Mi pareva di sentirle: 'Dammene un po'!'. Ma la cosa che a me interessava era solo una: fare buona musica".

A distanza di otto anni Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, questo il vero nome della popstar, riconosce di essere cresciuta troppo in fretta:

"Oggi molti miei compagni di scuola dell'epoca mi descrivono come se fossi la loro mamma o la loro nonna. Per loro sono una vecchia amica. Ma io mi sentirò sempre una bambina".

Lorde temeva di passare alla storia della musica pop solo come l'ennesima meteora:

"Ero sospettosa, convinta che prima o poi il successo sarebbe evaporato. Ricordo che ogni sera non riuscivo a dormire per l'angoscia che provavo. È stata piuttosto dura. Oggi sono molto meno famosa di quando avevo 16 anni, ma mi va bene così: non ho bisogno di essere popolare per essere felice".

Il tour di "Solar power" farà tappa in Italia nell'estate del 2022 per due date: Lorde si esibirà il 16 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 17 al Castello di Villafranca a Verona.