Ozzy Osbourne si mostra senza tinta e trucco, a 72 anni

Capelli bianchi e volto pulito, senza la matita nera intorno agli occhi. A 72 anni Ozzy Osbourne, il Principe delle tenebre, si mostra con i capelli non tinti e senza trucco. Così l'ex cantante dei Black Sabbath compare nella locandina della seconda stagione di "The Osbournes - Want to believe".

La serie, che ha debuttato l'anno scorso negli Usa, è una sorta di spin off di "The Osbournes", che tra documentario e reality raccontò le vicende dei vari membri della famiglia Osbourne: andò in onda su MTV dal 2002 al 2005, per quattro stagioni. Il protagonista di "The Osbournes - Want to believe" è Jack Osbourne, terzogenito di Ozzy e di Sharon Osbourne. Jack, 35 anni, cercherà di convincere i propri genitori dell'esistenza di alcuni fenomeni paranormali.

A proposito del reality, il ragazzo ha detto:

"I miei genitori hanno sempre vissuto al limite, anche quando si tratta di credere nel soprannaturale. Siccome sono convinto che non abbiano visto abbastanza prove, gli farò guardare dei filmati di alcuni eventi, comprese mie esperienze personali".

Gli episodi di "The Osbournes - Want to believe" vanno in onda su Travel Channel.