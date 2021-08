Addio al cantante dei Les Anarchistes Alessandro Danelli

E' morto all'età di 52 anni, vittima di un incidente stradale nell'isola d'Elba dove era in vacanza, il cantante dei Les Anarchistes Alessandro Danelli. Il musicista si trovava in località Mola, nel comune di Porto Azzurro sull'isola toscana, quando si è verificato l'incidente in scooter che gli ha tolto la vita.

Come riporta LivornoToday, l'incidente mortale si è verificato ieri sera, poco dopo le 20.00, mentre era in giro con il suo scooter, è uscito di strada, scontrandosi contro un palo della luce. Sul posto sono subito accorse la Pubblica assistenza di Porto Azzurro e la Misericordia di Portoferraio con il medico a bordo. Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte del personale giunto sul posto non sono serviti a nulla, Danelli era infatti morto sul colpo a causa del violento scontro.

Alessandro Danelli era nato in Lombardia da genitori originari della Toscana, aveva la residenza ad Arezzo, ma lavorava a Pisa, era dipendente dell'azienda Formatica. Danelli era il cantante dei Les Anarchistes, progetto fondato nel 2001 a Carrara a cui hanno aderito musicisti della Toscana e della Liguria: l'anarchia nella tradizione locale e nazionale con brani popolari rivisitati. Il gruppo era stato già segnato da un grave lutto, il fondatore dei Les Anarchistes, il chitarrista Max Toscano, era morto nel 2017 all'età di 55 anni a seguito di un malore.