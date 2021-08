Quando i Rage Against the Machine abbracciarono la causa Zapatista

"People of the Sun", il secondo singolo pubblicato dai Rage Against the Machine tratto dal loro album del 1996 "Evil Empire" era una dichiarazione di sostegno del gruppo rivoluzionario messicano degli zapatisti.

Nel 1994, dopo un decennio di formazione clandestina, l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale dichiarò pubblicamente guerra al governo messicano. Il gruppo militante, composto principalmente da contadini indigeni, cercò di rivendicare il controllo della terra e delle risorse naturali dal governo messicano, che considerava corrotto. L'ideologia zapatista - dare potere ai lavoratori e all'uomo comune, piuttosto che fidarsi dei funzionari del governo - era una scelta naturale per il cantante della band Zack de la Rocha.Il cantante proveniva da una stirpe di audaci figure politiche. Suo padre, Beto, è stato uno dei membri fondatori del collettivo artistico chicano, Los Four. "Erano artisti che si resero conto che l'arte è un mezzo anche molto politico per natura", ha spiegato una volta de la Rocha alla rivista Ray Gun. "Fece una serie di dipinti raffiguranti gli United Farm Workers (sindacato dei lavoratori agricoli degli Stati Uniti, ndr), come la storia messicana per renderla visibile al pubblico. Lui e gli altri membri - Carlos Almaraz, Frank Romero e Gilbert Lujan - hanno tutti cercato di documentarlo e renderlo accessibile alla comunità, e penso che sia quello che stiamo cercando di fare noi con la musica".Tornando più indietro, il nonno di de la Rocha aveva combattuto nella rivoluzione messicana prima di trasferirsi negli Stati Uniti e lavorare come bracciante agricolo. Rivelò Zack in una intervista del 1996: "Le sue giornate lavorative duravano dalle 15 alle 16 ore. Vedo la sua esperienza riflessa nelle testimonianze degli zapatisti, i contadini indigeni ribelli che lottano ogni giorno per guadagnarsi da vivere."Questa storia familiare attirò il cantante dei Rage Against the Machine verso la causa zapatista. Si recò più di una volta nella regione messicana del Chiapas dove aveva sede l'organizzazione, toccando con mano le lotte degli zapatisti che combattevano le forze governative messicane, vedendosi tagliati dal governo i beni di prima necessità come cibo e acqua, mentre le loro risorse venivano portate via con il pretesto dell'Accordo di libero scambio nordamericano, il NAFTA.Dopo una visita in Chiapas il cantante della band statunitense dichiarò: "Data la crisi e l'accordo di libero scambio, anche il popolo degli Stati Uniti si sente 'senza volto', cioè senza alternative, senza possibilità. Il dialogo e l'importanza del luogo datoci dagli zapatisti ci hanno fatto sentire parte della lotta zapatista, perché siamo studenti, lavoratori, artisti... e molti di noi sono messicani".Questi viaggi in Messico influirono molto sulla ispirazione artistica di de la Rocha mentre lavorava al materiale di "Evil Empire". Gli zapatisti hanno infatti ispirato diverse canzoni del disco, tra queste "Wind Below", "Without a Face" e, in particolare, "People of the Sun" che aveva nel suo testo riferimenti diretti alla storia del Messico, alla cultura Maya e alle lotte del popolo. Il brano venne pubblicato come singolo il 22 agosto 1996.Nel video del brano, i Rage Against the Machine mostravano delle statistiche per illustrare la causa zapatista, insieme a filmati militari e rievocazioni di eventi storici. "People of the Sun" è diventata una delle canzoni più famose della band.Al momento dell'uscita dell'album Zack de la Rocha spiegò quanto segue ai microfoni di MTV: "Riteniamo che la nostra musica possa sollevare alcune domande molto pertinenti sulle condizioni in Messico e cercare di galvanizzare il sostegno e la solidarietà per il movimento zapatista. Penso che le persone che qui sostengono gli zapatisti cercano di porre fine a tutto ciò e di portare a una transizione verso la democrazia, una vera democrazia in Messico, sarebbe significativo e molto importante".