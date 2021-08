Svezia: la copertina di un album degli Scorpions è stata rimossa dal mercato online

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, una pubblicità di un album della band heavy metal tedesca Scorpions classificata come pornografia infantile è stata pubblicata per 24 ore su Tradera, popolare marketplace online e sito di annunci svedese, prima di essere rimossa.



Nel 2015, un tribunale svedese stabilì che l'immagine di una ragazza nuda riprodotta sulla copertina dell'album del 1976 degli Scorpions "Virgin Killer" trovata a casa di un pedofilo di 53 anni poteva essere considerata materiale pornografico.



Venerdì scorso su Tradera è apparso l'annuncio per la vendita di una copia del quarto album del gruppo tedesco.

Nell'annuncio, il venditore sottolineava che si trattava di una copia non censurata della copertina originale dell'album. Sono state fatte dieci offerte per l'acquisto dell'LP, inclusa una per circa 40 dollari, prima che l'annuncio venisse ritirato. Ora l'inserzionista rischia di essere denunciato alla polizia.



"Daremo un'occhiata più da vicino al caso specifico", ha dichiarato ad Aftonbladet il capo della sicurezza di Tradera, Niclas Hjelm. "Questo è un album che appare di tanto in tanto e che blocchiamo non appena vengono notate le inserzioni". Chiesto se Tradera contatterà la polizia per questo accaduto, Hjelm ha risposto: "Se si tratta di sospette violazioni della legge e non solo di violazioni della nostra politica, facciamo rapporto alla polizia".

In una intervista del 2007 rilasciata a Blasting Zone il chitarrista degli Scorpions Rudolf Schenker disse che la copertina originale di "Virgin Killer" fu un'idea della casa discografica. "I ragazzi della casa discografica pensavano, 'Anche se dovessimo andare in prigione, non c'è dubbio che lo pubblicheremo'". Spiegando inoltre che l'idea originale era alla base del titolo dell'album: "Nella canzone "Virgin Killer", il tempo è il virgin killer. Ma poi, quando abbiamo dovuto fare le interviste sul disco, dicevamo, 'Ascoltate i testi e saprete di cosa stiamo parlando. Lo usiamo solo per attirare l'attenzione. Questo è ciò che facciamo.' Anche la ragazza, quando l'abbiamo incontrata quindici anni dopo, non ha avuto problemi con la copertina."

Schenker ha inoltre aggiunto a chiusura del suo discorso: "Crescendo in Europa, la sessualità - ovviamente non con i bambini - era molto normale. I testi dicono davvero tutto. Il tempo è il killer delle vergini. Un bambino viene al mondo molto ingenuo, poi perde quell'ingenuità mettendosi nei guai. Questa era l'idea di base di tutto ciò."Un anno prima anche l'ex chitarrista degli Scorpions Uli Jon Roth aveva incolpato l'etichetta discografica della band per la copertina originale di "Virgin Killer", dichiarando a Classic Rock Revisited: "Guardare quella foto oggi mi fa rabbrividire. È stata fatta con il peggior gusto possibile. Allora ero troppo immaturo per vederlo. Mi vergogno, avrei dovuto fare tutto ciò che era in mio potere per bloccarla".