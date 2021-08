Rory Gallagher è il più grande musicista irlandese di sempre

Un sondaggio segnalato dalla rivista britannica Uncut rivela che il chitarrista e cantante Rory Gallagher è stato votato come il più grande artista musicale d'Irlanda dagli ascoltatori di Newstalk, stazione radiofonica nazionale indipendente sita nella capitale irlandese Dublino.

Il chitarrista ha preceduto nella classifica le rockband degli U2 e dei Thin Lizzy. La classifica finale ha tenuto conto sia del contributo degli ascoltatori di Newstalk che quello di un gruppo di esperti.

William Rory Gallagher nacque il 2 marzo 1948 a Ballyshannon, nella contea del Donegal, e crebbe a Cork. La sua prima band, i Taste, erano un trio power blues rock. Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 1971, Gallagher intraprese la carriera solista durante la quale pubblicò numerosi dischi in studio oltre a collaborare con musicisti quali Muddy Waters e Jerry Lee Lewis. Rory Gallagher morì di insufficienza epatica all'età di 47 anni il 14 giugno 1995.

Numerosi sono gli omaggi a lui dedicati sparsi in tutta l'Irlanda, tra questi una statua nella sua contea di nascita e una riproduzione in bronzo della sua chitarra, una Fender Stratocaster, a Dublino. Christy Moore, settimo nella chart di Newstalk, nel 1996 gli ha dedicato la canzone "Rory is Gone".

La Top Ten della classifica completa del sondaggio di Newstalk è questa:

1 - Rory Gallagher

2 - U2

3 - Thin Lizzy

4 - Aslan

5 - Luke Kelly

6 - Cranberries

7 - Christy Moore

8 - Van Morrison

9 - Sinéad O’Connor

10 – Hozier