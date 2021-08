Dead & Company: morto un uomo al loro concerto di New York

Lo scorso venerdì un uomo è morto dopo essere caduto da una balconata durante un concerto dei Dead & Company – il supergruppo formato da alcuni membri dei Grateful Dead, John Mayer, Oteil Burbridge e Jeff Chimenti - al Citi Field New York, lo stadio della squadra di baseball dei New York Mets.



Secondo il quotidiano New York Post, la polizia ha dichiarato che l'uomo, sulla quarantina, è precipitato da una altezza compresa tra i 10 e i 15 metri intorno alle ore 21.

00 ed è atterrato sul cemento. È stato trasportato al Presbyterian Queens Hospital di New York, dove è stato dichiarato morto.



Fonti della polizia hanno riferito alla testata giornalistica newyorkese che l'uomo era probabilmente alterato quando è precipitato. Una persona presente al concerto ha detto: "Ho sentito della gente gridare e poi ho visto altra gente correre. Mi sono detto, 'Fratello, qualcuno è caduto di testa'". Sean Egan, un altro dei presenti, ha testimoniato: “Abbiamo visto qualcuno cadere da quella sporgenza. Abbiamo visto qualcosa cadere e poi l'abbiamo sentito schiantarsi a terra. È terribile. Vorrei non averlo visto."



Un autista che lavorava fuori dal Citi Field ha detto di aver visto l'uomo "capovolgersi" prima che cadesse e si schiantasse al suolo. “Era insensibile e per prima ha colpito terra la testa. Non c'era possibilità che potesse sopravvivere. Era troppo ubriaco. Potevi sentirne l'odore. Suo fratello è sceso al piano di sotto e ha scoperto che lui era saltato. Suo fratello era con lui. Piangeva."