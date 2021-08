Quando i Genesis acquistarono il Mellotron dei King Crimson

Prima che Robert Fripp sciogliesse i King Crimson nel 1974 per seguire un percorso che elevasse maggiormente il suo spirito, propose un piano di lavoro perché la band continuasse ad esistere anche senza di lui.



La sua idea, raccontata durante una conferenza stampa per il 50esimo anniversario della formazione britannica nel 2019, era quella di riportare nel gruppo il polistrumentista Ian McDonald e trovare un chitarrista che lo sostituisse.

La prima scelta per la sei corde era il membro dei Genesis Steve Hackett. Questo progetto non si concretizzò per vari motivi, primo fra tutti per il diniego del management che fu lapidario e definitivo: "Non siamo interessati ai King Crimson senza Robert".



In una intervista concessa a Matt Wardlaw di Ultimate Classic Rock, Steve Hackett ha rivelato che al tempo ignorava quella proposta. "A quel tempo non ne avevo assolutamente alcuna consapevolezza. Io e Fripp ci conoscevamo e passavamo del tempo insieme. Ammiravo molto il modo in cui guidava quella band. In un momento in cui la maggior parte delle band proponeva materiale basato sul blues, questa era molto più articolata".



L'allora chitarrista dei Genesis fu un fan della prima ora dei King Crimson per come riuscirono a creare un suono coeso pescando da generi musicali diversi tra loro "dal jazz alla classica... mettendo tutto insieme in un tempo in cui la psichedelia regnava sovrana".

I King Crimson influenzarono molto i Genesis e Hackett ricorda che proprio da loro la formazione allora capitanata da Peter Gabriel acquistò il primo Mellotron. "Diavolo, abbiamo comprato il nostro primo Mellotron da loro perché avevano dei pezzi di ricambio! Lì incontrai Robert per la prima volta. Io e Tony Banks andammo in un posto dove provavano nelle viscere della Terra, sotto un caffè. Era un posto molto buio e umido. Non avresti mai immaginato che una musica così colorata potesse uscire da un luogo così umile."



Il Mellotron MK II, ha detto ancora il musicista inglese, "ha davvero aiutato molto i Genesis. Io ero davvero entusiasta che i Genesis espandessero il più possibile il loro arsenale di tastiere in modo da avere una vasta gamma di suoni da trasmettere alle storie di quello che ora chiamiamo 'progressive rock'".