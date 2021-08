Addio a Don Everly

All'età di 84 anni è morto, nella giornata di ieri, Don Everly. A darne annuncio è un messaggio pubblicato sulla pagina Instagram degli Everly Brothers, il duo formato da Don insieme al fratello Phil, morto nel 2014 all'età di 74 anni a causa di una malattia polmonare, che nel corso della carriera ha pubblicato ventuno album in studio.



Questo il testo del laconico comunicato che annuncia la scomparsa del musicista: "È con grande tristezza che ci spiace annunciare la scomparsa di Isaac Donald Everly. Lascia la moglie Adela, la madre Margaret, i figli Venetia, Stacy, Erin & Edan, i nipoti Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily & Esper. RIP Don 2/1/37-8/21/21".

Un portavoce della famiglia Everly ha dichiarato al quotidiano The Los Angeles Times: "Don ha vissuto secondo ciò che sentiva nel suo cuore. Don ha espresso la capacità di vivere i suoi sogni... con la sua moglie e anima gemella, Adela, e condividendo la musica che lo ha reso un Everly Brother.”Don e suo fratello Phil pubblicarono il loro album di debutto nel 1957 prima di firmare con la Warner Bros Records nel 1960. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato successi come "Bye Bye Love", "All I Have to Do is Dream" e "Problems".Gli Everly Brothers sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986 insieme a Buddy Holly, Elvis Presley e Chuck Berry. E Don è stato inserito nella Musicians Hall of Fame nel 2019.