Quando gli U2 vennero rimbalzati da quella che avrebbe potuto essere la loro prima etichetta

Ci sono rifiuti che hanno fatto la storia del rock, diventando persino dei bootleg: è il caso, per esempio, dei celebri “Decca Tapes”, registrazioni dell’audizione dal vivo risalente al 1962 - da quindici canzoni - con la quale i Beatles cercarono, senza successo, di farsi mettere sotto contratto con la Decca. Nel caso specifico entrambe le parti ne uscirono tutto sommato bene: i Fab Four furono messi sotto contratto dalla EMI, e il resto è storia, e la Decca, nel ‘63, si assicurò i servigi di un’altra band che di lì a poco avrebbe fatto parlare di sé: i Rolling Stones.

Gli U2, a inizio carriera, furono protagonisti di una vicissitudine analoga. La band di Bono e soci nel maggio del 1979 portava già - dopo essersi battezzata prima Feedback poi Hype - il nome con la quale sarebbe diventata famosa a livello globale, ed era già in contatto con quello che sarebbe diventato il loro manager storico, Paul McGuinness. Dopo aver vinto qualche concorso ed essersi segnalati sulla scena dal vivo locale, il quartetto - già individuato dalla testata Hot Press come uno dei nomi sui quali puntare - era decisamente pronto a spiccare il volo. Mancava solo una cosa, però: un contratto discografico. Come molte altre band il gruppo iniziò a spedire demo - su consiglio di McGuinness, già “in servizio” dalla seconda metà dell’anno precedente - a un selezionato novero di etichette disposte a mandare il stampa il disco d’esordio.

Tra le altre fu contattata anche la RSO Records, label fondata nel ‘73 dal già manager di Cream e Bee Gees Robert Stigwood e da quello che sarebbe diventato il general manager della Geffen Records Al Coury. La casa discografica aveva fatto un po’ di soldi proprio grazie ai dischi registrati dai fratelli Gibb, così il giovanissimo Paul Hewson decise di tentare l'approccio. Che, naturalmente, fallì:

U2's rejection letter in 1979. pic.twitter.com/tEuJu1i63y — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) August 19, 2021

“Caro signor Hewson, grazie per aver sottoposto il demo degli U2 alla RSO”, recita la lettera recentemente portata alla luce dal conduttore di SiriusXM Eric Alper: “L’abbiamo ascoltato con molta attenzione, ma sentiamo che al momento non sia adatto a noi. Vi auguriamo buona fortuna per la vostra futura carriera”.

La parte conclusiva della missiva - il più classico dei “no grazie” da A&R - effettivamente trovò riscontro, con oltre 150 milioni di dischi venduti oltre quarant’anni di carriera, 22 Grammy vinti e milioni di spettatori sfilati davanti ai palchi del gruppo. Ma che fine fece la RSO Records? Nel 1978 la label non navigava in ottime acque: il fiasco della versione cinematografica di “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” dei Beatles - prodotto da Robert Stigwood - fu assorbito, nel bilancio, solo dalla buona performance commerciale di “Spirits Have Flown” dei Bee Gees, che nel 1979 - quando gli U2 avevano già firmato per la CBS, ma non erano ancora sotto contratto con la Island Records - vendette qualcosa come 20 milioni di copie. Tuttavia furono proprio i fratelli Gibb a dare il colpo finale alla casa discografica, intentando, nel 1980, una causa legale da 200 milioni di dollari contro la RSO e Stigwood per “cattiva gestione”. Lo stesso Stigwood oppose una contro-querela per diffamazione alzando addirittura la posta - a 310 milioni di dollari - ma ormai i giochi erano fatti: la vertenza fu risolta in sede extragiudiziale, e il manager, nel 1981, lasciò l’organico della label, che pochi anni dopo sarebbe stata assorbita dalla Polygram, che poi confluì nel gruppo Universal Music. Più o meno negli anni in cui gli U2 stavano compiendo, con “The Unforgettable Fire” e la partecipazione al Live Aid, il salto di livello definitivo...