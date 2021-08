Noel Gallagher smetterà di bere (ma a tempo determinato)

Tre mesi di sobrietà, da metà settembre a metà novembre, in modo da terminare il regime di astemia giusto in tempo per le libagioni natalizie: questo è il programma che si è imposto per la seconda metà del 2021 il già principale compositore degli Oasis Noel Gallagher.

La road map è stata illustrata dal cantante, autore e chitarrista mancuniano nel corso di un intervento al podcast di Matt Morgan “Funny How?”. Dopo essersi “spaccato il culo a suon di sbronze a Ibiza” durante l’estate, la voce di “Don’t Look Back in Anger” ha preso la decisione di abbandonare il vizio del bere. Ovviamente non sine die: “Mi sono messo in ballo e ho fissato una data: il 12 settembre”. Perché proprio il 12 settembre: “Perché prima devo andare a diverse feste, e l’ultima è fissata per l’11”.

“Starò dodici settimane senza toccare l’alcol, poi riprenderà a metà dicembre, giusto per tornare in forma in vista del Natale”, ha chiarito il maggiore dei fratelli Gallagher, che già nel 2011 si era imposto una pausa di tre mesi dalla bottiglia - dopo la quale ha ammesso di sentirsi “di cinque anni più giovane”: “Se sei un bevitore hai una personalità lievemente incline alla dipendenza”, ha precisato, “Dopo le prime due settimane inizi a sentirti meglio, e inizi a dipendere da questa condizione”.

Nel 2017 Noel Gallagher rivelò di aver retto a fatica la competizione, in termini di bevute, con il leader degli U2 Bono:

"I doposbronza in tour con gli U2 sono durissimi. Specie quelli con Bono. Dopo un concerto a Dublino siano andati all'aftershow, e siamo tornati a casa alle 5 di mattina. Io ero ospite proprio da Bono. Dopo la festa, l'unica cosa che ricordo è di essere stato svegliato dal cellulare in un posto che non conoscevo. Era lui [Bono]: 'Sei vivo? Dove sei?', mi ha chiesto. 'Credo di essere a casa tua', gli ho risposto, 'ma non so dove. Dove sono?'. Mi aveva messo in una dependance, in fondo al giardino. Allora mi ha detto: 'Bene, sei vivo. Dai, vieni, che ti stanno tutti aspettando'. 'Aspettando per cosa?', gli ho chiesto. 'Per il pranzo che ho organizzato in tuo onore', mi ha risposto lui: 'Ci sono 75 invitati'. 'Fammi solo scendere dal letto', gli dico, e lui mi fa: 'Allora sbrigati, perché il presidente irlandese è appena arrivato e lui è seduto proprio di fianco a te'. Il giorno dopo mi risveglio sempre da lui, con l'idea di prendere un volo per i fatti miei alla volta di Parigi, dove ci saremmo esibiti l'indomani. Ho detto al mio manager: 'Neil, toglimi da questo posto, non ce la faccio più'. Lui mi ha detto: 'Ok, fai i bagagli, passo a prenderti prima di mezzogiorno'. Io: 'Bene'. Ma incontro Bono che mi chiede: 'Dove stai andando?'. Io: 'A prendere un aereo per Parigi, per il concerto di domani'. Allora lui: 'No, resta: abbiamo un jet privato'. Così saliamo sul jet, e continuiamo a bere. E beviamo ancora, e ancora, finché non atterriamo a Parigi. Arrivati nel terminal, mi dice: 'Senti, devo sganciarmi per un po' per fare delle cose: ci rivediamo in albergo'. Io gli dico 'bene', pensando che non mi sarebbe rimasto che andare a disintossicarmi, altro che in albergo. Così lui se ne va per i fatti suoi e io arrivo all'hotel, dove ci metto 20 minuti per trovare il telecomando della TV e altri 10 minuti per ordinare un panino. Finalmente accendo il televisore e cosa vedo? Lui in una conferenza stampa col primo ministro francese che parla dell'Africa. Sapendo cosa avesse fatto nei tre giorni precedenti, ho pensato: 'Non è umano'. Così il giorno dopo facciamo il concerto. Io sudavo letteralmente birra, e lui saltava per il palco come un ragazzino di 27 anni. E' lì che ho pensato: 'Ne ho abbastanza...'"