Concerti, questa sera New York riparte con Bruce Springsteen, Patti Smith, Andrea Bocelli e altri

E’ tutto pronto, sul Great Lawn di Central Park, nel cuore di New York, per l’evento culmine della NYC Homecoming Week, il mega-concerto al quale prenderanno parte - tra gli altri - Bruce Springsteen, Paul Simon, LL Cool J, Barry Manilow, Patti Smith, Jennifer Hudson, Carlos Santana e il “nostro” Andrea Bocelli.

Allo show, il cui accesso sarà consentito ai soli vaccinati contro il SarS-Cov-2, sono attese oltre 60mila persone: “Ho voluto solo artisti in grado di scuotere davvero l’anima, perché questo era l'obiettivo”, ha spiegato Clive Davis, deus ex machina della discografia americana e promotore dell’iniziativa, “Non c'è niente come la musica per ispirare, influenzare e scavare nel profondo dello spirito”.

“Canterò ‘'O sole mio’ e ‘You'll never walk alone’”, ha fatto sapere Bocelli a Repubblica: “Un'ode alla vita che parla di sole fisico ma anche metaforico, di energia. E un inno planetario di fratellanza. Dichiarazioni d'amore e solidarietà collettiva, la certezza di un cielo dorato dopo la tempesta. Speriamo sia così”.

“Auspico fortemente sia il simbolo di una ripartenza reale”, ha proseguito il tenore di Lajatico nel suo intervento sul quotidiano capitolino: “Sono un cantante, non un organizzatore o un politico, non ho ricette. Risoluzioni discutibili però hanno penalizzato la cultura, sottovalutandone il ruolo cruciale. Perché quando non si promuove lo spirito, si retrocede”.

Lo spettacolo prenderà il via alle 21 di questa sera, ora italiana: lo show sarà trasmesso in diretta, in esclusiva, da CNN, CNN International, CNN in spagnolo e sulla piattaforma digitale (disponibile solo negli Stati Uniti) CNNgo. Alla maratona musicale prenderanno parte anche Killers, Elvis Costello, Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean e Journey: a questo indirizzo è presente l'elenco completo di band e cantanti presenti in cartellone.