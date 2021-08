Maneskin, folla e crowdsurfing all’Open’er Park in Polonia. Foto / Video / Setlist

Si è tenuto nella serata dello scorso 19 agosto il concerto dei Maneskin all’Open’er Park di Gydnia, in Polonia, sorta di spon-off del popolare festival che il prossimo anno avrà tra gli headliner artisti di fama internazionale come Imagine Dragons, Twenty One Pilots e Chemical Brothers. Anticipati sul palco dalla band locale al femminile Szkalne Oczy, la formazione romana ha intrattenuto il parterre con una setlist da quindici brani, nel corso della quale è stata ripetuta due volte la recente hit - realizzata in duetto anche con Iggy Pop - “I Wanna Be Your Slave”. Stralci della serata sono stati postati direttamente da Damiano David e soci direttamente sul proprio account Instagram ufficiale:

Thomas Raggi, il chitarrista della band, tra un assolo in ginocchio davanti alla collega Victoria De Angelis, si è concesso anche una session di crowdsurfing - ovviamente con la chitarra alla mano - tra le prime file del pubblico.

Molto apprezzate sono state le esecuzioni delle due hit originali “Zitti e buoni” (che è valsa al gruppo la vittoria allo scorso Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest della scorsa primavera) e “I Wanna Be Your Slave”, addirittura - come già osservato in precedenza - ripetuta nei bis:

Di seguito la scaletta dei brani eseguiti dai Maneskin all’Open’er Park 2021:

SETLIST In nome del Padre

Zitti e buoni

bury a friend - Cover di Billie Eilish

Chosen

Beggin' - Cover di The Four Seasons

Coraline

I Wanna Be Your Slave

Take Me Out - Cover di Franz Ferdinand

Somebody Told Me - Cover di The Killers

I Wanna Be Your Dog - Cover di The Stooges

For Your Love

Kiwi - Cover di Harry Styles

Close to the Top

Lividi sui gomiti

BIS #1 I Wanna Be Your Slave



Il tour italiano del gruppo prenderà il via il prossimo 14 dicembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi dirigere a Milano (18 e 19 dicembre, 22 marzo), Bologna (20 marzo), Napoli (26 e 27 marzo), Firenze (31 marzo e primo aprile), Torino (3 aprile), Bari (8 aprile), Verona (all’Arena, 23 aprile) per chiudersi al Circo Massimo di Roma il 9 luglio 2022.