UK, il rapporto del governo: ‘Ai grandi eventi Covid-safe tassi di infezioni anche più bassi che nel resto della popolazione’

L’Event Research Program, il programma varato la governo britannico per lo studio della diffusione del SarS-Cov-2 in occasione delle grandi manifestazioni pubbliche dal vivo, ha diramato un rapporto basato sui dati raccolti in occasione di oltre trenta eventi pilota condotti nel Regno Unito prima e dopo il 19 luglio, giorno nel quale l’esecutivo presieduto da Boris Johnson ha ritirato le restrizioni in precedenza adottate per contenere la diffusione del virus.