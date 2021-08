La rivincita dei Pink Floyd sulla stampa musicale: ‘Quando scrivevano che eravamo noiosi’

Scripta manent, anche - e soprattutto - sulla Rete. Le sviste della critica musicale non sono infrequenti, specie quando ci si riferisce a dischi che hanno fatto la storia del rock: praticamente a tutti gli album oggi considerati all’unanimità dei capolavori - ne abbiamo scritto qui - è toccata, in occasione della propria pubblicazione, una stroncatura impietosa, talvolta dovuta a una insufficiente distanza temporale tra l’uscita e l’analisi che ne abbia reso difficoltosa la contestualizzazione nel periodo di riferimento. A prescindere dalle attenuanti, fa comunque un certo effetto leggere giudizi molto severi su dischi accolti con freddezza in occasione della propria distribuzione sul mercato e poi celebrati, nei decenni a venire, come pietre miliari.

Lo sanno bene i Pink Floyd, leggendaria formazione non più in attività ma sempre molto attenta alla propria eredità artistica - e non solo: sulla pagina Facebook ufficiale della band un tempo guidata da Roger Waters e David Gilmour è stata ripubblicata una recensione del New Music Express del secondo disco consegnato nel 1968 dalla formazione britannica agli annali, “A Saucerful of Secrets”.

L’autorevole testata britannica se la prese comoda, relegando il commento al lavoro a poco più di un trafiletto fatto uscire a circa un mese e mezzo dall’arrivo dell’album nei negozi: nel breve articolo le critiche più aspre vennero riservate al lato B del disco, con la title track “lunga e noiosa, che ha poco da giustificare la sua monotona durata”, “See-Saw”, che “è un po’ meglio”, ma che resta una brano “privo di qualsiasi immaginazione”, e "Jugband Blues", che “non è niente di nuovo”. Secondo il recensore l’ossessione per l’utilizzo dell’elettronica in chiave psichedelico - ma a fronte di una produzione non all’altezza - ha reso "A Saucerful of Secrets" “stucchevole come un abito italiano”.

“Cosa ne pensate oggi del secondo album dei Pink Floyd?”, chiede - compiaciuto - lo staff della band.

In realtà il New Musical Express non fu l’unica testata ad accogliere con freddezza il disco che segnò l’uscita di Syd Barrett dalle fila di quello che sarebbe diventato il gruppo di “The Dark Side of the Moon”: dall’altra parte dell’oceano Atlantico, anche l’egualmente autorevole Rolling Stone, per mezzo della penna di Jim Miller, giudicò la seconda prova sulla lunga distanza dei Pink Floyd “non interessante quanto il primo, anzi piuttosto mediocre”, con brani “melodicamente, armonicamente e liricamente noiosi” scritti (anche) da Roger Waters, “un autore, cantante e bassista poco interessante”.