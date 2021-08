Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli a 27 anni dalla scomparsa

Con un post sulla propria pagina Instagram ufficiale Vasco Rossi ha ricordato Maurizio Lolli, amico ed ex tour manager dell’artista emiliano scomparso il 21 agosto del 1994 a soli 43 anni a causa di un tumore ai polmoni.

“Era protettivo nei miei confronti”, l’ha ricordato Rossi: “E’ stato uno shock quando a lui a un certo punto è venuto un tumore al polmone. Mi è mancato proprio tutto. Mi è mancato l'amico, il confidente, il fratello... insomma tutto. Questo è il caro Lolli, a cui ancora voglio molto bene e che ringrazio di essere esistito. ‘Gli angeli’ è dedicata a lui”.

“Gli angeli” fu scritta da Vasco Rossi - per il testo - e Tullio Ferro - per la parte musicale, e pubblicata nell’album “Nessun pericolo... per te” del 1996, uscito a due anni dalla scomparsa di Lolli: la versione da studio della canzone - che fu abbinata a un video diretto da Roman Polanski - fu registrata con una band composta da Vinnie Colaiuta alla batteria, Randy Jackson al basso, Stef Burn e Michael Landau (a quest’ultimo fu affidato l’assolo finale) alle chitarre, lo stesso Ferro alle tastiere e Clara Moroni, Silvio Pozzoli e Nando Bonini ai cori, con un arrangiamento di archi curato da Celso Valli.