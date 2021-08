Concerti e vaccini, l’appello di Cesare Cremonini al settore della musica dal vivo

In un corsivo pubblicato oggi dal Corriere della Sera, il già leader dei Lunapop Cesare Cremonini è tornato - dopo il suo intervento sui social della scorsa settimana - sul tema delle misure di contenimento del SarS-Cov-2 in occasione delle spettacoli di musica dal vivo, e in particolare sulla necessità di immunizzare il pubblico per evitare la diffusione del contagio.