Quando Slash venne aggredito sul palco a Milano. Video

Prima che la tragedia del Bataclan, nel 2015, facesse diventare la sicurezza ai concerti un tema forte, capitava che i backstage e i palchi degli eventi di musica dal vivo venissero “bucati” da elementi indesiderati. Ne sa qualcosa l’ex principale compositore degli Oasis Noel Gallagher, che nel 2008 finì all’ospedale a Toronto, in Canada, con una costola rotta dopo essere rovinato su una spia a causa della spinta di un invasore di palco.

Un episodio del genere, ma con conseguenze molto meno gravi, ebbe luogo anche in Italia, due anni dopo. Protagonista - suo malgrado - dell’incidente fu Slash, la chitarra solista dei Guns N’ Roses, all’epoca in tour con i Velvet Revolver, la band nata nel 2003 dopo la burrascosa separazione del chitarrista e degli altri ex componenti della formazione di “Welcome to the Jungle” dal leader Axl Rose.

Il virtuoso delle sei corde era impegnato nell’esecuzione di uno dei cavalli di battaglia della sua (all’epoca ex) band, “Sweet Child O’ Mine”, quando un improbabile fan, evidentemente esagitato, cercò di sorprenderlo alle spalle:

L’episodio, che si verificò il 10 giugno del 2010 al Palasharp di Milano, ebbe una certa risonanza internazionale, anche grazie alle numerose testimonianze video postate sulle piattaforma di media sharing:

A placcare l’intruso, secondo diverse ricostruzione postate già in un primo momento da blog e fan site (e poi confermate dall’entourage di Slash), fu direttamente Junior, il bodyguard personale dell’artista (assunto, tra l’altro, appena un anno prima), e non il personale addetto alla sicurezza in quota alla produzione locale: in ogni caso, nonostante le conseguenze non gravi lasciate dall’accaduto - si parlò di ferite dovute alla caduta dal palco per l’invasore e il guardia del corpo, ma di entità non grave, oltre che a una delle Gibson Les Paul di Slash rovinate definitivamente - non mancarono le polemiche.

“Il ragazzo ha scavalcato le transenne ed è salito sul palco, correndo verso Slash e afferrandolo durante l’assolo di ‘Sweet Child O’ Mine’”, ricostruì in una dichiarazione, rilasciata qualche giorno dopo, Perla Hudson, all’epoca moglie del chitarrista: “Ha sbattuto la testa contro la chitarra, Junior ha placcato quel coglione ed entrambi sono caduti dal palco. Junior ha anche accusato una botta alla testa ma la security di Milano non ha fatto niente. Hanno sbattuto fuori l’aggressore ma non l’hanno arrestato. Amo l’Italia, ma quella cazzo di sicurezza e gli organizzatori non hanno fatto niente. Slash poteva avere conseguenze serie, e Junior le ha avute. Non è giusto. Quelli della sicurezza cos’erano lì a fare? I soprammobili? No: dovevano proteggere il pubblico e gli artisti. E non l’hanno fatto”.

Il “buco” preso dalla security meneghina fu innegabile, ma le invasioni di palco - negli anni - hanno colpito anche le produzioni più prestigiose. Durante il tour americano del 1981 un fan troppo espansivo tentò di abbracciare il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, in occasione della data tenuta dalla storica band britannica all’Hampton Coliseum. Il disturbatore, tuttavia, non aveva fatto i conti con il chitarrista del gruppo, Keith Richards:

Keef, senza fare una piega, alla vista dell’invasore invece di aspettare l’intervento della security - che poi prese comunque in consegna l’aggressore - pensò di giocare d’anticipo, sfilandosi la sua Fender Telecaster dal collo e tirarla direttamente sulla testa del disturbatore. Commentando l’accaduto, il chitarrista spiegò: