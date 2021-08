Slipknot, Corey Taylor positivo al Covid-19

Il cantante di Slipknot e Stone Sour Corey Taylor è risultato positivo al Covid-19: a rivelarlo è stato lo stesso frontman della band di Des Moines, Iowa, per mezzo di una clip diffusa sui social dagli organizzatori di Astronomicon, manifestazione di Ann Arbor, nel Michigan, che durante questo fine settimana avrebbe dovuto ospitare una sua esibizione solista.

“Vorrei avere notizie migliori da darvi, ma questa mattina mi sono svegliato e sono risultato positivo al Covid-19”, ha fatto sapere Taylor: “Sono malato, quindi non sarò in grado di esibirmi nel fine settimana, e questo mi spiace davvero molto”.

“Spero vi divertiate comunque e vi prometto di tornare il prima possibile”, ha proseguito il cantante: “Presto dovrei stare meglio: sono vaccinato, quindi non sono preoccupato. Però, sicuramente, non voglio diffondere il virus. Restate al sicuro, là fuori: grazie mille, ci rivedremo presto”.

Contrariamente ad altri suoi colleghi che hanno espresso perplessità nei confronti della campagna di immunizzazione avviata dall'amministrazione Biden, Taylor si è sempre espresso a favore dei vaccini, che - a suo dire - “sono stati demonizzati, quindi non c’è da stupirsi che le persone ne abbiano paura, perché al proposito ascoltano le voci sbagliate”.

“Se penso che essere vaccinati debba essere obbligatorio per andare ai concerti? Sì e no”, spiegò l’artista poche settimane fa a CoS in merito al tema che, anche in Italia, sta tenendo banco nelle ultime settimane: “Mettiamola così: non dovrebbe essere obbligatorio. Ma se metti chi ti sta vicino in condizione di ammalarsi, non dovresti voler andare a un concerto. Perché se scientemente metti in pericolo le persone sei un cazzo di stronzo, e non dovrebbero farti entrare. La vedo come una questione di buon senso, ma di questi tempi in giro ce n’è poco…”.