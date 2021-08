Neil Young annuncia l’uscita del live alla Carnegie Hall del ’70: ecco il primo estratto

Quasi un anno fa Neil Young aveva svelato il contenuto del primo volume della sua serie di bootleg ufficiali, rivelando che la prima registrazione dal vivo estratta dal suo archivio sarebbe stata la testimonianza del primo spettacolo che il grande cantautore canadese tenne il 4 dicembre del 1970 alla Carnegie Hall di New York. Ora il 75enne artista ha rivelato il giorno in cui il disco, con la ripresa - mai circolata, in versione integrale, tra i fan dell’artista - dello show tenuto dal musicista solo tre mesi dopo la pubblicazione di "After the gold rush”, vedrà la luce.

Come annunciato da Young attraverso i suoi canali ufficiali, l’album di 23 canzoni del concerto uscirà il prossimo 1 ottobre e sarà disponibile in formato doppio vinile, CD e in versione digitale ad alta risoluzione.

Lo scorso mese di settembre sul suo sito ufficiale Neil Young a proposito dello spettacolo, di cui è di prossima pubblicazione la registrazione, aveva detto: "Il concerto alla Carnagie Hall del 4 dicembre 1970 è davvero speciale per me", ha concluso Young: "Lì ho cantato per la prima volta una nuova canzone, dedicata al mio ranch dal quale mi ero appena trasferito: 'Old Man' [poi inclusa in 'Harvest' del 1972]. Il tempo vola”.

Come prima anticipazione del disco è stata resa disponibile all’ascolto per gli iscritti al Neil Young Archives, a questo link, la versione live di “Cowgirl in the sand”, che è possibile ascoltare anche nel video riportato di seguito.

Pochi giorni fa il cantautore ha comunicato di aver deciso di non prendere parte il prossimo 25 settembre all'edizione 2021 del Farm Aid, il festival fondato dallo stesso cantautore canadese insieme ad altri colleghi tra cui Willie Nelson, in programma a a Hartford, in Connecticut. I motivi della decisione, ha dichiarato Neil Young, sono legati alla pandemia da Coronavirus.

Ecco la tracklist di “The Neil Young Official Bootleg Series — Carnegie Hall 1970”:

1. “Down by the River”

2. “Cinnamon Girl”

3. “I Am a Child”

4. “Expecting to Fly”

5. “The Loner”

6. “Wonderin’”

7. “Helpless”

8. “Southern Man”

9. “Nowadays Clancy Can’t Even Sing”

10. “Sugar Mountain”

11. “On the Way Home”

12.

“Tell Me Why”.

13. “Only Love Can Break Your Heart”

14. “Old Man”

15. “After the Gold Rush”

16. “Flying on the Ground Is Wrong”

17. “Cowgirl in the Sand”

18. “Don’t Let It Bring You Down”

19. “Birds”

20. “Bad Fog of Loneliness”

21. “Ohio”

22. “See the Sky About to Rain”

23. “Dance Dance Dance”