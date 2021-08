Kirk Hammett ricorda Kurt Cobain come un grande fan dei Metallica

Kirk Hammett, chitarrista della band capitanata da James Hetfield, ha recentemente rilasciato un’intervista al magazine “Classic Rock” per il trentennale dell’eponimo lavoro discografico dei Metallica, originariamente pubblicato il 12 agosto 1991 e passato agli annali come “Black Album”.

L’addetto alle sei corde della band californiana ha riflettuto sull’impatto e sull’influenza che il disco uscito ormai trent’anni fa, di cui è in arrivo il prossimo 10 settembre una riedizione insieme all’album tributo "The Metallica Blacklist" con 53 brani reinterpretati da numerosi artisti diversi, ha avuto sulla scena musicale alternativa dell’epoca.

A margine della chiacchierata con Briony Edwards di “Classic Rock”, Hammett ha - tra le altre cose - ricordato anche il periodo in cui ha “un po’” frequentato Kurt Cobain prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1994, e di quanto il compianto frontman dei Nirvana sia stato un fan dei Metallica.

"Kurt Cobain è venuto a uno dei nostri spettacoli a Seattle durante il tour a supporto del ‘Black Album’", ha narrato il chitarrista. Ha aggiunto:

“Conoscevo Kurt abbastanza bene e sono uscito un po’ con lui. Era un grande fan dei Metallica. Ero sorpreso di quanto fosse un fan dei Metallica”.

Nel corso dell’intervista Kirk Hammett, riflettendo su come il disco “Metallica” sia riuscito a portare all’attenzione di un ampio pubblico di ascoltatori il metal e le sonorità più dure agli inizi degli Anni Novanta, ha anche suggerito che l’album del 1991 dei Four Horsemen può aver favorito il successo di artisti come i Nirvana. Il chitarrista ha spiegato:

“Le radio rock che accoglievano il nostro suono - la nostra pesantezza - hanno aiutato l'intera scena del grunge a prendere piede. Non molto tempo dopo l'uscita del ‘Black Album’, i Nirvana hanno pubblicato ‘Nevermind’. Mi piace pensare che abbiamo avuto qualcosa a che fare con il successo dei Nirvana”.

In attesa dell’uscita delle due pubblicazioni per il 30esimo anniversario del “Black Album”, in questi giorni i Metallica hanno reso disponibile una versione live inedita di “Of wolf and man”, registrata durante il loro concerto a Mannheim, Germania, del 22 maggio 1993, e un video con l’esecuzione dello stesso brano tratta da uno show a Norimberga del 1992.