R. Kelly descritto come ‘un predatore’ nel processo per reati sessuali

Ha preso il via lo scorso 18 agosto a New York il processo contro R. Kelly per abusi sessuali. Nel corso della prima udienza il rapper, noto soprattutto per il brano “I believe I can fly” originariamente incluso nella colonna sonora di “Space Jam” del 1996 e nel suo disco “R” del 1998, è stato descritto dall’accusa come un “predatore”.

In un'aula del tribunale di Brooklyn, dove è apparso lo stesso 54enne cantante e dove viene processato con le accuse di estorsione, sfruttamento sessuale di minore, rapimento e corruzione per un periodo che va dal 1994 al 2018, lo scorso mercoledì il procuratore federale Maria Cruz Melendez a proposito di R. Kelly ha detto: “Stiamo parlando di un predatore, che per decenni ha usato la sua fama, la sua popolarità e una rete di persone a sua disposizione per prendere di mira, preparare e sfruttare ragazze, ragazzi e giovani donne per la propria gratificazione sessuale”.

Come riportato da Vulture, Maria Cruz Melendez ha poi affermato che "il successo e la popolarità lo hanno portato ad avere contatti con ragazze, ragazzi e giovani donne", che poi R. Kelly “ha dominato” sessualmente e psicologicamente e su cui ha esercitato il suo controllo.

Nel corso delle sue dichiarazioni Cruz Melendez ha - tra le altre cose - anche illustrato nel dettaglio la relazione tra Robert Sylvester Kelly - questo il nome all’anagrafe del rapper - e la scomparsa cantante Aaliyah, la quale ha iniziato a lavorare con R. Kelly quando questo aveva 27 anni e lei 15, sostenendo che il loro rapporto è poi divenuto sessuale.

Durante il processo, che prevede le testimonianze di diverse presunte vittime contro il cantante - che è imputato di nove capi d’accusa, tra cui un’accusa di racket e otto violazioni del Mann Act - la prima donna ad aver testimoniato è stata Jerhonda Pace.

Questa ha dichiarato di aver avuto 16 anni quando nel 2009 ha ricevuto l’invito per una festa nella vita dell’artista, di cui era fan e che - ha affermato Pace - le ha detto di fingere di averne 19. "Mi ha detto che mi avrebbe insegnato come compiacerlo sessualmente", ha poi dichiarato Jerhonda Pace che ieri, durante la sua seconda giornata di testimonianza, ha spiegato: "Ci ha ripresi mentre avevama rapporti sessuali. Voleva che mi raccogliessi i capelli con delle trecce e mi vestissi come una ragazza scout".

L'avvocato di R. Kelly, Nicole Blank Becker, si è rivolta ai giurati parlando di “un pasticcio di bugie” e dicendo loro che alcune di queste donne motivate da attenzione e denaro, “hanno apprezzato la notorietà di poter dire ai loro amici di essere con una superstar”.

Il rapper, che si è dichiarato non colpevole delle accuse, se giudicato colpevole dalla giuria rischia dieci anni di carcere.