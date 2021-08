Quando Beyoncé, Britney e Pink cantarono ‘We will rock you’ a Roma per uno spot: video

Era circa il 2003 quando la Pepsi scelse tre delle giovani stelle del pop statunitense dell’epoca, ovvero Beyoncé, Britney Spears e Pink, come protagoniste di uno spot pubblicitario per il noto marchio di soft drink, realizzato a Roma a settembre di quell’anno e poi diffuso nel 2004.

Al tempo, Beyoncé Giselle Knowles - ancora membro delle Destiny's Child - aveva appena dato alle stampe il suo primo album solista “Dangerously in love” che, pubblicato nel giugno del 2003 e contenente - tra le altre - le hit “Crazy in love” con Jay-Z e “Naughty girl”, debuttò alla prima posizione della Billboard 200. La Spears, invece, aveva alle spalle già tre dischi di successo (“...Baby one more time” del 1999, “Oops!... I Did it again” del 2000 e “Britney” del 2001), entrambi finiti al primo posto della chart di vendita statunitense nella settimana di pubblicazione - traguardo raggiunto anche dal successivo quarto album in studio, “In the zone” - ed era reduce della celebre performance agli MTV Video Music Awards del 2003 insieme a Christina Aguilera e Madonna. Mentre Pink, dopo aver conquistato la notorietà internazionale con il singolo “Get the party started” e il suo secondo lavoro discografico “Missundaztood”, si stava preparando a consegnare ai mercati la sua terza prova sulla lunga distanza, “Try this”. Il disco, uscito nel novembre del 2003 e contenente i brani “Trouble” e “God is a DJ”, era stato realizzato dalla cantante con l’aiuto di - tra gli altri - Tim Armstrong dei Rancid e Linda Perry.

Lo spot della Pepsi, diretto da Tarsem Singh, vedeva le tre popstar ricoprire il ruolo di tre gladiatrici destinate a combattere all’interno del Colosseo, ricreato presso gli studi capitolini di Cinecittà, sotto gli occhi dell’imperatore romano interpretato dal cantante spagnolo Enrique Iglesias.

Invece di dare il via alla lotta per il divertimento dell’imperatore, nel filmato pubblicitario Beyoncé, Britney Spears e Pink cantano una rivisitazione del famoso brano dei Queen, “We will rock you”, incisa dalle cantanti con il supporto di due membri superstiti del gruppo che fu di Freddie Mercury, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor.

Brian May and Beyoncé in studio during the making of the Pepsi music commercial, "Pepsi Gladiators", in Rome, 2003. pic.twitter.com/LGRzi91pP2 — queen stuff (@photosqueen) July 20, 2018

I due musicisti della band britannica, però, non si sono solo limitati a lavorare sulla nuova versione del singolo originariamente pubblicato nell’album dei Queen “News of the world” del 1977. May e Taylor, infatti, hanno anche preso parte alla realizzazione dello spot - come testimoniato dalle immagini e dal video del dietro le quinte della clip riportati più avanti - interpretando due spettatori del combattimento (inquadrati al minuto 1:45 circa del filmato pubblicitario).