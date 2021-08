Il ritorno di Omar Pedrini

"Dove eravamo rimasti?", chiede al pubblico Omar Pedrini: una citazione di un altro famoso ritorno di molti anni fa. Lo Zio Rock si era dovuto fermare per un nuovo, doppio pit stop per problemi di salute, ad inizio estate: un intervento al cuore, uno più piccolo, un paio di concerti saltati. Ma come se nulla fosse, eccolo di nuovo sul palco, in splendida forma: la data al Castello Sforzesco di Mialno è la seconda, dopo quella di qualche giorno fa nella sua Brescia, mentre quelle di Treviso e Forli verranno recuperate appena possibile. Ed è un concerto in piena regola: Omar è accompagnato dalla band e da molti ospiti.

La serata ha come sottottitolo "Dai Timoria ad oggi", ed è esattamente quello che succede: Pedrini inizia in versione semi-acustica con brani più recenti, come "Nina" alternati a "Via padana superiore", dal repertorio della sua storica band - per poi poi imbracciare l'elettrica e dividersi tra il racconto delle diverse fasi della sua carriera.

Il primo ospite è Davide Apollo (cantante dei Precious Time), che accompagna alla voce Omar su diversi brani dei Timoria. Ma è solo il primo di una lunga lista, che trasforma il concerto in una sorta di festa del ritorno: l'attore teatrale gipeto con un reading su Veronelli ("Prima di lui i vini erano distinti semplicemente in bianchi e rossi", dice Omar dell'amico enologo scomparso anni fa), Cristina Di Canio della libreria milanese La Scatola Lilla fa un reading sul cambiamento climatico prima di "Pianeta Blu", accompagnata dalla band e dal cantautore Andrea Spampinato, che si aggiunge alla band alla chitarra; Leo Gassman (autore di un set acustico in apertura) accompagna Omar nel primo bis, una intensa "Hey hey, my my" di Neil Young - un classico da anni in scaletta e un modo per ribadire che il rock 'n' roll non ha nessuna intenzione di andarsene, anche quando gli eventi della vita si mettono di mezzo.

La cosa che fa più piacere, però non è la presenza degli ospiti: Pedrini è da sempre un aggregatore di forze culturali diverse, e anche questa volta è così. La cosa che fa più piacere è vedere che Omar sta bene, che ha la forza per non risparmiarsi sul palco, come ha sempre fatto, tra schitarrate alla Pete Townshend e racconti tra una canzone e l'altra.

Dopo "Sudamerica" (una delle tante canzoni del profetico "2020 speedball" in scaletta), c'è tempo per un ultimo bis, con "Sole spento", con l'ultimo ospite, il più speciale: la figlia Emma Daria che sale sul palco mentre il papà presenta la band e canta le ultime parole della canzone: "Sono qui, aspetterò/Finché arriverà il mio momento/Stammi accanto". Bentornato, Zio Rock.