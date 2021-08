Battiti Live 2021, scaletta e cantanti dell'ultima puntata su Italia1

Da Emma Marrone ai Purple Disco Machine, passando per Irama, Alessandra Amoroso, Fedez e Orietta Berti: è una scaletta fittissima quella dell'ultima puntata di Battivi Live 2021, una serata "compilation" con il meglio delle varie tappe della kermesse condotta da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmeri su Italia1.

Ospitato tutto dalla Puglia, il festival ha fatto tappa a - tra le altre località - Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Taranto, Bari e Lecce.

Tanti gli artisti che hanno partecipato a Battiti Live 2021. Da Aka7even (lanciato dall'ultima edizione di "Amici") a Fabio Rovazzi, passando per Arisa, Annalisa, i Boomdabash, i The Kolors, Clementino, Coma_Cose, Colapesce e Di Martino, Deddy, Alvaro Soler, Dotan. E ancora: Elettra Lamborghini, Emma, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Federico Rossi, Fedez, Bob Sinclair, Alice Merton, Francesca Michielin, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax & Jack la Furia, La Rappresentante di Lista, Mahmood, Marco Mengoni, Master KG, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Noemi, Carl Brave, Orietta Berti. Fino a Sangiovanni, Purple Disco Machine, Rkomi, Tancredi, Shade, Sophie and the Giants, Takagi&Ketra e Giusi Ferreri, Ariete, Baby K, Ana Mena e Rocco Hunt.