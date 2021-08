Iron Maiden: subito un'altra anticipazione dal nuovo album, è il singolo "Stratego" / ASCOLTA

Subito un'altra anticipazione dal nuovo album di inediti degli Iron Maiden, "Senjutsu", che uscirà tra pochi giorni, il 3 settembre. Dopo il primo singolo "The writing on the wall", la band heavy metal britannica pubblica ora il secondo brano estratto dal disco, "Stratego". La canzone fu registrata dagli Iron Maiden a Parigi nel 2019 e rimasta per due anni in un cassetto: scritta dal chitarrista Janick Gers e dal bassista Steve Harris, "Stratego" è stata prodotta da Kevin "Caveman" Shirley. Potete ascoltarla qui sotto:

"Senjutsu" arriva a distanza di ben sei anni dal precedente "The book of souls" ed è il diciassettesimo album in studio degli Iron Maiden in oltre quarant'anni di carriera. La band esordì nel 1980 con l'eponimo "Iron Maiden": della formazione che prese parte alle registrazioni di quell'album oggi restano nel gruppo solamente il chitarrista Dave Murray e il bassista Steve Harris, che compongono gli Iron Maiden insieme al cantante Bruce Dickinson, ai chitarristi Adrian Smith e Jenick Gers e al batterista Nicko McBrain.