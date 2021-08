Rolling Stones, i 40 anni di "Tatto you": esce una ristampa con inediti

I fan aspettano un nuovo album di inediti, loro spediscono nei negozi una nuova ristampa, l'ennesima. Questa volta i Rolling Stones celebrano i 40 anni dall'uscita di "Tattoo you", l'album del 1981 di "Start me up". E lo fanno pubblicando una riedizione del disco che conterrà anche brani inediti.

La data da segnare sul calendario è quella del 22 ottobre, giorno in cui il disco della leggendaria rock band britannica tornerà nei negozi accompagnato da un secondo cd intitolato "Lost & Found: rarities", contenente nove brani risalenti alle sessions di "Tattoo you" (c'è anche una versione reggae di "Start me up"). L'edizione deluxe del cofanetto includerà anche l'album dal vivo "Still life: Wembley Stadium 1982, un album di 26 tracce registrato dal vivo allo stadio di Wembley, a Londra, nel giugno del 1982, durante il tour di "Tattoo you".

Mick Jagger e soci hanno svelato tutti i dettagli in un video sui social, pubblicando anche un'anticipazione del cofanetto, "Living in the heart of love":