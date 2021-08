Queen: Roger Taylor torna solista. Ma con lui c’è un’amica speciale…

Roger Taylor ha pubblicato il primo singolo ufficiale estratto dal suo prossimo album di inediti, "Outsider", che uscirà il prossimo 1º ottobre. Il brano che segna il ritorno sulle scene da solista del batterista dei Queen si intitola "We're all just trying to get by" ed è un duetto con KT Tunstall, la cantante salita alla ribalta a livello internazionale nel 2004 con la hit "Black horse and cherry tree". Potete ascoltarlo qui sotto:

"Outisder" è il primo album solista di Roger Taylor in otto anni. Parte del disco è stata scritta nei mesi del lockdown duro: pure il singolo in duetto con Kant Tunstall è nato in quel periodo. A proposito del brano, il musicista ha detto: