Jonny Greenwood ha composto un brano per il restaurato organo positivo - risalente al XVIII secolo - della chiesa di San Tommaso di Amandola, che ha eseguito per la prima volta ieri sera nell’ambito di RisorgiMarche. Il brano si intitola “Fanfara per Amandola” e il chitarrista dei Radiohead, braccio destro di Thom Yorke, lo ha eseguito a 4 mani con Maurizio Maffezzoli, durante una serata ad Amandola inserita nel cartellone della kermesse a sostegno delle aree terremotate. Lo show era co-prodotto da Comitato Arte Pro Arte, associazione fondata dallo stesso Greenwood, da anni legata al territorio fermano (ha una casa proprio nella zona), la stessa che ha contribuito a finanziare il restauro dell'antico strumento.

Già nel 2017 i Radiohead fecero un concerto in esclusiva a Macerata per raccogliere fondi per aiutare le zone terremotate.