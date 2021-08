Led Zeppelin: quella sera che Jimmy Page si esibì in un bar a sorpresa

È finita all'asta su Gotta Have Rock and Roll, che mette in vendita cimeli della storia del rock, una chitarra appartenuta e suonata da Jimmy Page. Si tratta di una 1971 Olumpic White Fender Stratocaster il cui valore è compreso tra i 100 e i 150 mila dollari (85-130 mila euro). Le strade del chitarrista dei Led Zeppelin e della chitarra si intrecciarono per la prima volta nel 1991, quando Page arrivò al lago Tahoe, nella Sierra Nevada, per registrare un album congiunto con David Coverdale, che viveva lì.

In quel periodo il chitarrista della band di "Whole lotta love" non faceva concerti, ma era solito raggiungere i musicisti di bar e localetti e fare jam sessions insieme a loro. La sera del 24 maggio 1991 Page decise di far visita al "Legends" bar, senza dir niente a nessuno. Quella sera sul palco si stavano esibendo i Public Eye. Stupore e meraviglia non solo tra i frequentatori del locale ma anche e soprattutto tra i musicisti.

Il chitarrista dei Public Eye offrì subito delle chitarre a Page, che però gli rispose: "Io suono solamente Stratocasters". Robbie Cade gli cedette la sua 1971 Olympic White: fu amore a prima vista, anche perché Page ne aveva una identica, ma gliela rubarono. Ecco alcune foto della serata:

Alla fine della serata Cade regalò la sua chitarra all'illustre collega. Che tornò a suonare al "Legends" bar anche la sera del 1° giugno. Poi Robbie Cade andò in vacanza nelle Hawaii. Page sarebbe tornato al "Legends" anche nei giorni seguenti e prima di salutare i gestori del locale, dopo l'ultima esibizione, decise di lasciare lì la sua chitarra. Che a distanza di trent'anni è finito all'asta. Chi acquisterà lo strumento riceverà una lettera firmata dallo stesso Robbie Cade.