Kanye ci riprova ancora una volta: un terzo "listening event" per "Donda"

Kanye West ci riprova ancora una volta. Sperando che sia quella buona. Il rapper ha annunciato un nuovo "listening event" per il suo prossimo album di inediti, l'atteso "Donda". Dopo averlo fatto ascoltare ai fan in anteprima con i due show al Marcedes-Benz Stadium di Atlanta, tra fine luglio e i primi di agosto, senza però pubblicarlo sulle piattaforme e anzi continuando a rinviarne la data d'uscita, West ha ora annunciato un nuovo evento di lancio.

Il terzo "listening event" di "Donda" è in programma il prossimo giovedì, 26 agosto, al Soldier Field Stadium di Chicago. I biglietti sarano in vendita da domani. L'annuncio è arrivato sull'account Instagram ufficiale di Kanye West, prima che il rapper cancellasse il post e tutti gli altri precedentemente pubblicati, facendo tornare l'account vuoto.

E così, con il nuovo annuncio, slitta ulteriormente l'uscita dell'ideale successore di "Jesus is King": nella pagina di Apple Music - che ha trasmesso in streaming i due eventi di Atlanta - dedicata al disco si legge come nuova data di pubblicazione quella del 27 agosto 2021, il giorno dopo l'evento in programma a Chicago. I fan tengono le dita incrociate.