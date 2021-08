Nirvana: quel giorno che tra liti e caos girarono il video di "Smells like teen spirit"

A fare volantinaggio per reclutare le comparse del video del loro nuovo singolo furono i Nirvana stessi, durante un concerto sul palco del Roxy di West Hollywood, due giorni prima delle riprese della clip, che si svolsero il 17 agosto 1991. Il singolo in questione era "Smells like teen spirit", il primo estratto dal loro secondo album, "Nevermind", che Kurt Cobain e soci avrebbero spedito nei negozi il 24 settembre di quello stesso anno: la canzone era destinata a diventare una delle più grandi hit del gruppo.

"Dovete avere tra i 18 e i 25 anni e interpretare un personaggio del liceo: il punk, il nerd, ecc.", si leggeva nel volantino. Il sogno di Cobain era quello di realizzare un video spirato a "Rock'n'roll high school" dei Ramones. Ma non tutto andò secondo i piani. Principalmente perché il frontman della band fu costretto a scontrarsi direttamente con il regista Samuel Bayer, che aveva idee diverse dalle sue. Per dire: Cobain voleva cheerleader sovrappeso per lanciare un messaggio contro gli stereotipi, invece Bayer preferiva giovani modelle reclutate grazie agli strip club locali (il video venne girato a Culver City, in California). Il regista avrebbe ricordato qualche anno più tardi:.

"Kurt mi guardava come se fossi un venduto al mainstream. Ma per me quelle erano ragazze smaliziate. Avevano i segni sulle ginocchia. Immaginavo il video come qualcosa di forte".

Diverso il punto di vista di Courtney Love:

"Kurt odiava Bayer. Voleva cheerleader grasse, ragazzini di colore, per denunciare certi aspetti del liceo. Ma Samuel mise nel video ragazze bellissime".

Dave Grohl ricorda:

"C'erano diverse cose che ci facevano ridere, in quel video. Quando ci mostrarono i filmati delle riprese pensammo: 'Aspettate un secondo: quelle cheerleader sembrano delle spogliarelliste'".

Gestire le comparse non fu facile. E il regista, oltre a dirigere le riprese, dovette pure tenere a bada i ragazzini: "Sembrava il direttore di una scuola", avrebbe ricordato Cobain.

Avere delle comparse che erano per davvero fan dei Nirvana e non attori si rivelò interessante per la band. Sempre Dave Grohl ha detto:

"Dopo le prime due riprese il pubblico iniziò ad assaltare il palco. Il regista prese un megafono e urlò: 'Stop! Si rigira'".

Alla fine delle riprese i ragazzini non mancarono di mandare a quel paese il regista.

Il videoclip di "Smells like teen spirit" fu trasmesso in anteprima il 29 settembre 1991 all'interno di "120 Minutes" su MTV. Il resto è leggenda.