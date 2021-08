Ha suscitato clamore la notizia delle accuse mosse nei confronti di Bob Dylan da una donna di 68 anni che ha denunciato di essere stata molestata e abusata sessualmente dall'autore di "Like a rolling stone" nel 1965, 56 anni fa, quando era appena 12enne. "Sono accuse false e saranno smentite con forza", ha fatto sapere un portavoce di Dylan, commentando la notizia originariamente pubblicata da Page Six. Sulla vicenda si esprime ora il biografo dell'80enne cantautore. E fa sapere che le date nelle quali sarebbero avvenuti i presunti stupri e quelle degli impegni lavorativi di Dylan non coincidono.

Nella sua denuncia, depositata lo scorso venerdì presso la corte suprema di Manhattan, la donna ha fatto sapere che gli abusi si sarebbero consumati in un arco temporale di sei settimane tra l'aprile e il maggio del 1965, tra le pareti del Chelsea Hotel di New York, che all'epoca ospitava rockstar come lo stesso Dylan, Patti Smith, Leonard Cohen e Janis Joplin. Il biografo Clinton Heylin, che a Dylan ha dedicato innumerevoli libri e saggi, ha fatto notare - commentando il caso in un articolo dell'Huffington Post - che dal gennaio del 1965 al 24 aprile di quell'anno Bob Dylan fu in tour negli Usa e in Canada (a marzo spedì nei negozi il suo quinto album, "Bringing it all back home"). Il 26 aprile, poi, volò a Londra, per tornare a New York qualche giorno più tardi, il 3 maggio.

"Se Dylan si trovò a New York a metà aprile, fu per non più di due giorni. E quando non era in tour andava a Woodstock. Se si fosse trovato a New York, peraltro, avrebbe alloggiato nell'appartamento del suo manager a Gramercy, non al Chelsea Hotel", ha detto Heylin. Per il biografo, inoltre, Dylan cominciò a vivere al Chelsea Hotel solamente dall'autunno del 1965.