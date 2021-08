George Harrison: la copertina di ‘All things must pass’ ricreata con gnomi da giardino giganti

Per celebrare il 50esimo anniversario di “All things must pass” di George Harrison, di cui lo scorso 6 agosto è uscita un'edizione espansa, è stata ricreata la copertina del disco, originariamente pubblicato dal compianto musicista nel novembre 1970, con degli gnomi da giardino giganti.

L’installazione floreale è stata realizzata dall’artista Ruth Davis, sotto la supervisione del figlio di Harrison, Dhani - che ha curato anche l’edizione deluxe di "All things must pass" insieme al fonico Paul Hicks -, e dalla vedova dell’ex Beatle Olivia, a Duke Of York Square, nel quartiere di Chelsea, a Londra.

“Sapevamo di voler ricreare la copertina dell'album, e ci piaceva anche l'idea di avere alcuni gnomi in giro per Londra”, ha spiegato Ruth Davis - come riportato dal New Musical Express - in un video che mostra la realizzazione dell’allestimento condiviso sui canali ufficiali dedicati a George Harrison. Davis ha poi aggiunto che l'obiettivo del progetto era di "ricreare la storia in un modo divertente ma toccante”.

Verso la fine (a 5 minuti e 5 secondi circa) della clip, riportata qui sopra, si vede Olivia Harrison descrivere l’istallazione come "la cosa più gioiosa che abbia mai visto”.

Ecco alcune foto dell'installazione, aperta al pubblico fino al prossimo 20 agosto, scattate da alcuni visitatori: