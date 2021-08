Carlos Santana: ascolta “Move” con Rob Thomas, primo singolo dal nuovo album

“Blessings and Miracles” è il titolo del nuovo album di Carlos Santana, in uscita il prossimo 15 ottobre e anticipato dal singolo “Move” con Rob Thomas e gli American Authors - reso disponibile all’ascolto oggi, 18 agosto.

Il brano vede il chitarrista di origini messicane tornare a collaborare con il cantante dei Matchbox Twenty a distanza di 22 anni dalla loro hit “Smooth”, canzone originariamente contenuta nel disco “Supernatural” dei Santana del 1999.

Come riportato dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”, il singolo “Move” è stato originariamente scritto da Rob Thomas insieme agli American Authors - band statunitense nota per la canzone “Best day of my life” del 2013 - per il suo prossimo album. Successivamente Thomas ha invitato Carlos Santana a lavorare sulla parte di chitarra del pezzo, che il chitarrista lo ha poi scelto come prima anticipazione del suo nuovo disco e di cui ha fatto sapere: “Rob stava lavorando alla canzone e mi ha chiesto se volessi suonarci. Non appena l’ho sentita, ho pensato: ‘Questa è una potente canzone estiva’”.

La prossima prova sulla lunga distanza del virtuoso di Autlán de Navarro, che ha recentemente siglato con BMG un nuovo contratto discografico in esclusiva mondiale, includerà 15 tracce. Oltre alla collaborazione con Rob Thomas, “Blessings and Miracles” conterrà anche quelle con - come già svelato - Kirk Hammett dei Metallica, Steve Winwood e Corey Glover dei Living Colour, più altri brani realizzati con Chris Stapleton, Rick Rubin, Diane Warren, G-Eazy e altri.

“Io non scelgo le persone. È come se io fossi stato scelto", ha dichiarato Carlos Santana a proposito del suo nuovo album in un comunicato stampa ripreso da Ultimate Classic Rock. Ha aggiunto:“Ovviamente, sono onorato di lavorare con artisti incredibili. Sono un surfista che cavalca quelle onde che diventano canzoni di diversi artisti, creatori e architetti. Sono molto fortunato ad avere l'opportunità di farlo. È un regalo che non do per scontato".

Ecco la tracklist di “Blessings and Miracles”:

1. "Ghost of Future Pull/ New Light"

2. "Santana Celebration"

3. "Rumbalero" (featuring Salvador Santana & Asdru Sierra)

4. "Joy" (Carlos Santana & Chris Stapleton)

5. "Move" (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors)

6. "A Whiter Shade of Pale" (featuring Steve Winwood)

7. "Break" (featuring Ally Brooke)

8. "She’s Fire" (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)

9. "Peace Power" (featuring Corey Glover)

10. "America for Sale" (featuring Kirk Hammett & Marc Osegueda)

11. "Breathing Underwater" (featuring Stella Santana, Avi Snow, MVCA)

12. "Mother Yes"

13. "Song for Cindy"

14. "Angel Choir" (featuring Gayle Moran Corea)/ All Together (featuring Chick Corea)

15. "Ghost of Future Pull II"