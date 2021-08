I Metallica omaggiano Chris Cornell con una nuova pubblicazione

I Metallica hanno omaggiato Chris Cornell dedicandogli la più recente uscita del loro “Vinyl Club”, il servizio, a sottoscrizione, lanciato da James Hetfield e soci lo scorso anno che mette a disposizione degli iscritti rarità, demo, remix, versioni live particolari e materiali mai usciti prima in vinile.

La nuova pubblicazione dei Four Horsemen include due brani live tratti dalla loro performance per il concerto tributo allo scomparso frontman di Soundgarden e Audioslave del 2019. Nello specifico, si tratta delle versioni proposte dal vivo dalla band californiana all’evento "I am the highway”, tenuto in memoria di Cornell presso il Forum di Los Angeles il 16 gennaio 2019, di “All your lies” e “Head injury”. Entrambe le canzoni furono originariamente pubblicati dalla formazione di Seattles nel suo album di debutto “Ultramega OK” del 1988. Ecco i video dei due brani eseguiti live da Hetfield e compagni:

“Grazie per le tue parole e per i tuoi pensieri. Grazie per i concerti, per i bei momenti, per esserti messo in gioco. E grazie, insieme ai tuoi compagni di band, per averci dato qualcosa che ci ha ispirato, emozionato, commosso, qualcosa con un significato e che non solo ci ha dato fiducia nelle possibilità, ma che ci ha fatto eccitare”, ha detto il batterista Lars Ulrich in una dichiarazione ripresa da Loudwire. Ha aggiunto: "Che onore averti conosciuto, aver condiviso il palco con te, aver ricordi di livello superiore, e infine essere stati inclusi nell’evento tributo a te dedicato di Los Angeles, che ci ha dato l’opportunità di condividere con il mondo quanto la tua musica e la tua genialità siano state importanti per noi”.

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, accompagnato dalla copertina del vinile dei Metallica - come si legge sul loro sito, realizzata dal bassista dei Pearl Jam Jeff Ament riprendendo una fotografia di Chris Cornell scattata da Michael Lavine - la vedova del compianto frontman di Soundgarden e Audioslave Vicky Cornell, insieme alla figlia Toni e al figlio Christopher, ha ringraziato Hetfield e compagni della pubblicazione scrivendo: “Grazie mille ai Metallica per l'amore e l'apprezzamento dimostrato nei confronti di Chris e per commemorare quell’amore, quell’ammirazione e quel supporto attraverso le vostre performance all’evento tributo ‘I am the highway’ incluse in questo vinile speciale”.

Nel messaggio si legge poi: “La vostra partecipazione al concerto tributo ha significato così tanto per me, per i miei figli e per i tanti fan in tutto il mondo. E so quanto sarebbe orgoglioso Chris, non solo perché eravate lì come suoi amici, ma anche perché era un grande fan dei Metallica. Grazie mille e grazie Lars Ulrich per le tue gentilissime parole su Chris. Grazie per continuare a onorarlo”.

Il prossimo 10 settembre, per celebrare il trentennale del loro eponimo lavoro discografico del 1991, passato agli annali come “Black Album”, i Metallica pubblicherano una riedizione del disco originale e l’album tributo "The Metallica Blacklist" con 53 brani reinterpretati da numerosi artisti diversi.