Eminem nella nuova serie tv di 50 Cent

Il prossimo 26 settembre debutterà in streaming sulla piattaforma StarzPlay la nuova serie tv “BMF”, di cui 50 Cent - all’anagrafe Curtis James Jackson III - è produttore esecutivo.

La serie, disponibile anche in Italia, racconta le vicende della Black Mafia Family, organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di droga e al riciclaggio di denaro fondata a Detroit verso la fine degli Anni Ottanta dai fratelli Demetrius "Big Meech" Flenory e Terry "Southwest T" Flenory.

“BMF” vedrà la partecipazione di Eminem come guest star nel cast, formato da - come già annunciato - Russell Hornsby, Steve Harris, il figlio di Demetrius Flenory (Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr.), Da'Vinchi (all’anagrafe Abraham D. Juste), Michole Briana White, Ajiona Alexus, Eric Kofi-Abrefa e Myles Truitt. Come guest star appariranno anche Snoop Dogg, la rapper Kash Doll, Wood Harris, La La Anthony, Serayah.

Come riportato da “The Wrap”, Marshall Bruce Mathers III - questo il nome all’anagrafe del rapper di “The real Slim Shady” - sarà presente in un episodio della serie e interpreterà il ruolo di Richard Wershe Jr., informatore dell’FBI noto anche con l'appellativo di “White Boy Rick”. Sulla sua storia è basato il documentario del 2017 intitolato “White Boy”, attualmente disponibile su Netflix, ed è stato realizzato il film “Cocaine - La vera storia di White Boy Rick” del 2018, diretto da Yann Demange.

“Sono onorato e apprezzo il supporto del mio buon amico Eminem per la mia nuova serie ‘BMF’”, ha fatto sapere 50 Cent in una dichiarazione. Ha aggiunto: “Non potevamo fare una serie ambientata a Detroit senza includere la leggenda che è Eminem”.