Assomusica: "Ripartenza dei live a pieno regime già dall'autunno"

"L’estate che ormai si sta concludendo ha ulteriormente aggravato la crisi del settore, che si è trovato a lavorare in condizioni di grande disagio", lo scrive Assomusica, associazione di categoria che rappresenta gran parte degli organizzatori di concerti e di produttori di musica italiani, in una nuova nota diffusa dopo quella in cui ieri criticava duramente il concerto di Salmo a Olbia, che ha radunato sotto al palco 4 mila persone senza rispettare le norme anti-Covid. Nella nuova nota si legge: